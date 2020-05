Quand Sport et le Mundo Deportivo s’emmêlent dans leurs rumeurs

A Barcelone, on trouve trois quotidiens sportifs locaux. Cela prouve l’importance du sport en Catalogne et notamment du football via le FC Barcelone. Editorialement, chacun doit faire sa place. Ce qui provoque parfois du grand n’importe quoi. Ainsi, ce samedi, Sport reprend Bild pour dire que Jadon Sancho, le jeune attaquant anglais du Borussia Dortmund estimé à 130M€, est un plan alternatif à Neymar Jr… Sport fait même sa une avec cette rumeur. De son côté, le Mundo Deportivo reprend Bild (tout court) pour démentir cette piste Jadon Sancho (20 ans), après avoir consulté des sources internes au club azulgrana.

Après avoir lu que Jadon Sancho pouvait être un plan B en cas d’échec pour le numéro 10 du PSG, Neymar (pourtant inaccessible financièrement pour le Barça…), et l’inverse concernant l’anglais du BVB, le fan de ballon rond catalan a pu lire dans le Mundo Deportivo que Samuel Umtiti était très convoité. Manchester United, Arsenal, Chelsea, l’Inter, Naples et le PSG se sont renseignés pour le défenseur central français, affirme ce quotidien. Concernant Paris, ce serait pour prendre la succession de Thiago Silva.