Quillot : “al-Khelaïfi n’a pas souhaité faire partie de la délégation” pour beIN

Si Canal Plus, a adressé un courrier à la Ligue de football professionnel (LFP) afin de résilier unilatéralement son contrat sur les droits télé de la fin de saison 2019-2020 pour cause de force majeure, qu’en est-il de beIN Sports qui doit aussi les droits internationaux dus au 30 avril ? La question a été posée par L’Equipe à Didier Quillot, Directeur Général exécutif de la LFP. A ce jour la Ligue n’a pas reçu de courrier de beIN Sports notifiant la résiliation. Il va y avoir des discussions, et Nasser al-Khelaïfi ne négociera pas avec lui-même comme certains le claironnaient.

“Je ne sais pas ce que sont les intentions de beIN. Et je ne souhaite pas détailler nos relations contractuelles avec nos diffuseurs, commente le DG. Une délégation a été constituée pour discuter avec beIN. Elle est composée de Jean-Pierre Rivère (Nice), Olivier Sadran (TFC) et Jacques-Henri Eyraud (OM). Et Nasser al-Khelaïfi ? Non. Il a souhaité ne pas faire partie de la délégation. Il est le président de beIN Media Group.“