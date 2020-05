Quiroz : “Bruno Cheyrou m’a appelé pour me dire qu’il ne souhaitait pas renouveler mon contrat”

Entraîneur de l’équipe U19 féminine du PSG depuis 2018, Jorge Quiroz a appris qu’il ne sera plus l’entraîneur de cette équipe, lui qui est en fin de contrat le 30 juin et à qui on a expliqué que son contrat ne serait pas renouvelé. Dans une interview accordée à l’Equipe, l’ancien international argentin a avoué être déçu de cette décision.

“Il y a un petit mois, 20 jours à peu près, Bruno Cheyrou m’a appelé pour me dire qu’il ne souhaitait pas renouveler mon contrat. Je respecte sa décision. Pourtant, à l’époque, il voulait une touche latino-américaine. Vous y attendiez-vous ? Non. M. Cheyrou m’a dit qu’il souhaitait voir autre chose. En 2018, c’est Luis Ferrer qui m’a fait venir sous Antero Henrique, le directeur sportif. Quand j’avais signé en 2018, on avait un projet de quatre ans.“

Quiroz s’est ensuite penché sur son parcours au sein des Rouge & Bleu, lui qui n’a pas perdu un seul match en deux ans.

“On a été champions de France la saison dernière en battant Lyon en finale (5-1) avec la meilleure attaque, la meilleure défense, et étant premiers au fair-play. Cette saison, on était premiers à la différence de but devant l’OL. Quand je suis arrivé, il n’y avait aucune fille en sélection, cette année il y a 15 filles dans des équipes nationales française, portugaise et camerounaise. Et j’avais mis en place un système avec les parents. On a vécu deux années merveilleuses, tout s’est toujours très bien passé.“