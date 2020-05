Récapitulatif du calendrier provisoire de la Ligue des champions

La reprise de la Ligue des champions est encore lointaine. Et tout reste de l’ordre de projections à cause de la situation sanitaire liée au Covid-19. Mais on sait déjà que l’UEFA a un calendrier aoûtien dans la manche à faire valider le 27 mai par son comité exécutif. Dans celui-ci le PSG retrouverait la compétition européenne mardi 11 ou mercredi 12 août avec un quart de finale.

La reprise de la Ligue des champions se situe les 7 et le 8 août (derniers huitièmes de finale à jouer) après la date butoir donnée (3 août) aux Ligues pour en finir avec les compétitions domestiques. Alors il serait question de jouer quasiment tous les trois jours 16 matches (sur aller et retour) jusqu’à une finale le 29 août à Istanbul (qui pourrait aussi accueillir un Final Four si la situation sanitaire l’exige). L’Europa League aurait cette même cadence avec des matches entre les créneaux de la Champions League. La finale se jouerait le 27 août à Gdansk.

Pour rappel, la moitié des huitièmes de finale est encore à jouer en Champions League. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).

Le calendrier provisoire de la Ligue des champions

7 et 8 août : Fin des 1/8 (4 matches)

11 et 12 août : Quarts de finale aller (4 matches)

14 et 15 août : Quarts de finale retour (4 matches)

18 et 19 août : Demi-finales aller (2 matches)

21 et 22 août : Demi-finales retour (2 matches)

29 août : Finale à Istanbul

>> Le PSG remportait le 8 mai 1996 une coupe d’Europe. C’est le 24e anniversaire.