Remili : “Le titre de champion ? C’est une sensation vraiment particulière, mais on l’accueille à bras ouverts”

En raison de la crise liée à la pandémie du Coronavirus, le Handball français a décidé de stopper la saison 2019-2020 de Lidl Starligue et offrir le titre au PSG. Contrairement au football, la saison est bel et bien terminée, les deux coupes nationales (Coupe de la Ligue et Coupe de France) ont été annulées et le Final Four de la Champions League décalé en décembre prochain en plein milieu de la saison 2020-2021. Mais pour autant, les joueurs du PSG vont bientôt reprendre l’entraînement. Une chose qui enchante Nedim Remili.

“C’est un pur bonheur ! J’étais juste déjà hyper content d’avoir un horaire de rendez-vous (rires), s’enthousiasme Remili pour PSG.fr. Je sais que tel jour à telle heure, je dois être présent à Coubertin et ça me fait vraiment du bien. Pendant deux mois, je n’ai rien eu à faire, pas d’impératif, mon planning était vide et je dois dire que ça m’avait beaucoup manqué. Qui aurait cru que moi qui aime beaucoup dormir, je dirais un jour que je suis content d’avoir à me lever (rires) ?“

L’arrière droit est ensuite revenu sur le titre de Lidl Starligue, son quatrième personnel.

“C’est mon quatrième titre en Lidl StarLigue avec Paris et c’est la deuxième fois que nous l’obtenons sans être sur un terrain. C’est une sensation vraiment particulière. Mais on l’accueille à bras ouverts. On n’a pas volé ce titre. On est resté invaincus en championnat et on a montré de la constance tout au long de la saison. Après le contexte est bien évidemment particulier. On obtient ce titre au beau milieu d’une crise sanitaire qui a impacté beaucoup de monde. Ça remet beaucoup de choses en perspectives et c’est dur de se réjouir de ce titre quand tu vois toutes les personnes qui ont été touchées par ce virus.“