Reprise de l’entraînement le 6 juillet pour les U19, pas encore de date pour les pros (RMC Sport)

Depuis plus de deux mois toutes les sections du PSG sont à l’arrêt. En raison du confinement et de la pandémie du Covid-19, les joueurs parisiens ne sont pas autorisés à venir s’entraîner au Camp des Loges devant se contenter d’entraînement à leur domicile. Mais selon les informations de RMC Sport, l’équipe U19 des Rouge & Bleu doit reprendre le chemin de l’entraînement le 6 juillet prochain. Du côté des professionnels pas de date encore officialisée rapporte Loïc Tanzi sur son compte twitter mais la date du 22 juin est avancée dans plusieurs médias. Cela doit permettre aux joueurs du PSG de bénéficier d’un mois et demi de préparation avant de jouer les finales de coupes nationales et la Ligue des Champions.