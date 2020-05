Revue de presse PSG : accord pour Icardi, Cavani, NAK, reprise, Maracineanu, matches avec public…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 30 mai 2020 dans la presse hexagonale.

Reprise

Dans L’Alsace, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, explique qu’elle souhaite voir des matches avec du public dès juillet : “Ma volonté, c’est de nous donner des chances d’avoir un sport populaire, avec des supporters dans les stades, même en nombre limité, pourquoi pas dès la fin juillet si c’est possible. Quand je vois les matches à huis clos actuellement, je préfère largement faire participer a minima les groupes de supporters pour qu’ils puissent profiter du spectacle sportif…”

“Après les annonces du Premier ministre jeudi, la Ligue a validé l’idée de matches amicaux en juillet et de reprise de la Ligue 1 en août avec sans doute du public, souligne Le Parisien. Pour le moment, la jauge est fixée à 5000 personnes maximum pour des rassemblements en plein air. Elle pourrait être élargie. […] Après une phase d’athlétisation puis des entraînements collectifs, des matchs amicaux seront programmés en juillet après la date du 10 (fin de l’état d’urgence). La L1 pourrait reprendre le 23 août et laisser se dérouler les finales de la Coupe de la Ligue le 1er août (PSG/OL) et de la Coupe de France le 8 août (PSG/ASSE).“

“Si la reprise de l’entraînement est prévue la semaine du 22 juin, le PSG n’a pas encore prévu de matches amicaux ni de stage, alors que les deux finales de Coupes et les quarts de C1 l’attendent en août, écrit L’Equipe. Tuchel et son staff travaillent depuis plusieurs jours à l’élaboration d’un plan de reprise progressive. A priori, tous les joueurs devraient être présents le 22 juin (ou le 23), même ceux dont le contrat expire le 30. Ils seront qualifiés pour les derniers matches. Mais vu que la saison 2020-21 est censée reprendre le 23 août, avant la finale de la C1, cela pourrait prêter à confusion. Le PSG pourra jouer avec Cavani, Silva, Meunier et Kurzawa en Coupe d’Europe jusqu’au 29 août, date envisagée pour la finale, mais pas avec ses recrues. En revanche, il pourra utiliser ses renforts estivaux en L1, dès le 23, mais pas ses fins de contrat. Le vestiaire du PSG n’est déjà pas évident à gérer en temps normal, alors là… La solution, en cas de qualification pour la finale de la C1, pourrait alors venir d’un report des matches de Paris en Championnat. C’est en tout cas l’hypothèse étudiée.”

Icardi

Les discussions entre l’Inter Milan et le PSG au sujet d’un transfert définitif de Mauro Icardi (27 ans) devraient se finaliser dans les prochaines heures. Le montant de l’opération sera évidemment bien inférieur aux 70M€ prévus lors du prêt avec option d’achat, crise économique oblige. L’Equipe parle d’un accord “légèrement inférieur à 60M€, bonus compris“, et ajoute : “Son recrutement solde l’avenir de Cavani dans la capitale, en fin de contrat au 30 juin. Icardi est donc son successeur désigné.”

“Nous sommes en mesure d’affirmer, de source proche de la direction du club intériste, que les deux camps sont tombés d’accord hier“, rapporte Le Parisien qui donne ce montant : 50 M€ hors bonus. Et les bonus seraient de l’ordre de 8M€ selon la Gazzetta dello Sport. Quant à Edinson Cavani, il “devrait prolonger son bail de deux mois avec le PSG afin de disputer les finales des coupes nationales et, surtout, les quarts de finale de Ligue des champions”, lit-on dans le journal francilien.

Nasser, le PSG et beIN Sports

“Propriété du Qatar comme le PSG, présidée directement ou indirectement par Nasser al-Khelaïfi, beIN Sports a régulièrement dû se défendre sur son indépendance vis-à-vis du club, explique L’Equipe. Mais sur le traitement du PSG, Nasser n’aurait apparemment donné aucune consigne ni directement ni par un intermédiaire. Du journaliste au technicien en passant par le consultant, aucun n’a souvenir d’une intervention.“