Revue de presse PSG : al-Khelaïfi agacé, salaires, Silva, Aouchiche…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 22 mai 2020 dans la presse hexagonale.

Dans L’Equipe on trouve Adil Aouchiche (17 ans), prometteur milieu de terrain du PSG, en fin de contrat d’aspirant, au centre du projet… stéphanois. Car Claude Puel “veut faire du milieu parisien le symbole de sa nouvelle politique sportive. Mais cela a un prix, lit-on. Aouchiche est même la priorité des Verts. Mais étant donné la vive concurrence, notamment de Bordeaux et de Lille, les prix ont grimpé. Les prétentions salariales du joueur seraient passées de 50. 000 € à plus de 100. 000 € brut mensuels (hors commission d’agent). Sa prime à la signature, de 1 M€ à près de 4 M€. Afin d’amortir cet investissement, l’ASSE aurait proposé à Aouchiche un contrat de cinq ans. Mais la charte du footballeur professionnel limite la durée maximale d’un premier contrat pro à trois ans. La marge de manœuvre des Verts s’annonce donc serrée.”

Autre dossier traité par le journal sportif, celui des efforts sur les salaires en cette période si particulière. Et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, “n’apprécie pas du tout le positionnement de certains cadres, dont Thiago Silva, qui empêche tout accord sur une baisse des salaires. […] Rarement l’ambiance entre la direction et les joueurs a été aussi tendue. Certains joueurs, qui ont souvent eu l’oreille d’al-Khelaïfi par le passé, ne répondent même plus aux coups de fil de leur président, ce qui irrite particulièrement ce dernier. […] Le capitaine ne donne pas le sentiment de vouloir fédérer pour soutenir un club qui se refuse à lui offrir une prolongation de contrat. Comme le sien arrive à son terme le 30 juin, Thiago Silva n’entend pas s’asseoir sur une partie du million d’euros brut mensuel qu’il perçoit, ni aider ses dirigeants à convaincre ses coéquipiers. La direction du PSG n’a cependant pas renoncé à son entreprise. Elle espère que les trois semaines de congés payés posées à partir du 1er juin jusqu’à la reprise, prévue le 22, seront offertes par les joueurs. Elle attend un retour de leur part sur ce sujet. Mais elle n’est sûre ni d’en avoir un, ni qu’il sera positif.”

Du côté du journal Le Parisien, on pose le débat : le PSG doit-il prolonger Thiago Silva ? Deux anciens argumentent. Jimmy Algerino et Eric Rabésandratana ont des positions différentes. “On ne peut pas répondre aussi brutalement à cette question car il y a beaucoup de paramètres, commente l’ancien latéral. Moi, si je peux recruter à ce poste, je prends quelqu’un pour jouer avec Marquinhos en attendant que Kimpembe confirme définitivement. Si je ne peux pas, je garde Thiago Silva, car je ne pense pas qu’il ait fait son temps, et je cherche à me renforcer sur les côtés. En tout cas, le PSG ne peut pas lui dire tu restes et on te divise drastiquement ton salaire. Il n’est pas question de le rabaisser.” Pour Rabesandratana, c’est “Oui ! Il a encore réalisé des matchs de grande qualité cette saison. Thiago Silva est bien meilleur que Kehrer. Kimpembe a plus de caractère mais il est moins bon défensivement que lui”