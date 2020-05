Revue de presse PSG du 26 mai 2020

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 26 mai 2020 dans la presse hexagonale.

Ève Périsset qui, en fin de contrat, quitte le PSG pour signer à Bordeaux. La latérale avait passé quatre saisons à Paris. L’Equipe et Le Parisien constatent ce départ officialisé par une vidéo d’adieu de la joueuse sur les réseaux sociaux.

Sinon, pour Le Parisien, le “ballon rond français ne tourne plus. Près d’un mois après que la LFP a officialisé l’arrêt définitif de la saison, Aulas, se montre même de plus en plus offensif. Après avoir multiplié les tacles à l’endroit des dirigeants de la Ligue, il s’est fendu hier d’une lettre ouverte au Premier ministre et à la ministre des Sports dans l’espoir de terminer la saison. […] D’une source proche du gouvernement, on assure que la décision avait été en priorité motivée par l’aspect sanitaire. Le président n’entendant pas faire de distinctions entre les Français. Surtout, les clubs et les instances demandaient tous à avoir rapidement un maximum de lisibilité pour préparer l’avenir et ne pas déjà plomber le prochain exercice. Si le président a échangé au téléphone avec Deschamps et, surtout avec Le Graët, c’était pour le prévenir de sa décision.”

“La Fédération a écrit à l’UEFA pour justifier l’arrêt prématuré de ses compétitions” comme elle devait le faire avant le 25 mai, rapporte L’Equipe. “Un passage obligé, sous peine de voir les clubs français exclus des Coupes d’Europe. Le Graët a désigné les clubs qualifiés. En C1,tout est clair (le PSG, l’OM, Rennes), en C3, un peu moins: Lille, 4e de la L1 et en attente du résultat des potentielles finales de Coupes nationales pour connaître l’identité des deux autres clubs qualifiés (parmi Nice, Reims, l’OL, l’ASSE). Si les conditions sanitaires le permettent, la FFF et la LFP souhaiteraient que ces finales se déroulent début août. Si cela n’était pas possible et conformément à la circulaire n° 28 de l’UEFA, les qualifiés pour l’Europa League seraient Nice et Reims, respectivement 5e et 6e de la L1″.