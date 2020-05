Revue de presse PSG : Icardi, Cavani, Alex Telles

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 28 mai 2020 dans la presse hexagonale : Mauro Icardi (27 ans) à la une car il se rapproche toujours plus d’un transfert définitif à Paris.

“Les deux clubs poursuivent activement les négociations, écrit L’Equipe. L’Inter est d’accord pour octroyer un rabais sur le montant de 70M€, mais elle n’entend pas non plus brader; le PSG, de son côté, veut intégrer un système de bonus à un montant fixe. Sur la partie fixe, un accord ne serait plus très loin, autour de 55M€, mais c’est sur les bonus que des différends persistent, visiblement. Le total de la transaction ne devrait pas excéder 60M€, telle est en tout cas la volonté du PSG. […] La Juventus, surveille l’opération de près. Mais comme l’Argentin veut poursuivre son aventure à Paris, les raisons pour le détourner devront être particulièrement persuasives : offrir beaucoup plus d’argent que le PSG, mais cela paraît peu plausible. […] Mardi, Wanda Nara, la femme et agent d’Icardi, postait sur son compte Instagram : “J’ai fait du bon travail… J’attends maintenant de bonnes nouvelles. Du top niveau à venir.” Et elle concluait, en français dans le texte, par un “au revoir” qui voulait sûrement dire “à bientôt”. […] Il faudrait donc un sérieux revirement de tendance pour que Cavani soit encore là en septembre prochain.” D’ailleurs, le Matador, en fin de contrat, a une proposition de contrat de trois ans de l’Inter Milan.

Le journal sportif ajoute que “l’officialisation d’Icardi à Paris ne semble pas pour tout de suite. En interne, on assure que rien n’est prévu d’ici à la fin de la semaine. Ni pour Icardi ni pour aucun autre joueur”. Il avance que les dirigeants investiront en priorité sur “un avant-centre donc, un latéral droit, un milieu défensif et, éventuellement, un défenseur central au cas, de plus en plus vraisemblable, où Silva ne prolongerait pas.” Pour rappel, la reprise de l’entraînement du PSG est souhaitée le 22 juin, au Camp des Loges.

L’actualité du PSG n’est pas dans la version papier du Parisien. Sur le site internet, on peut lire qu’il n’y a effectivement “aucune discussion” pour prolonger le contrat d’Edinson Cavani, alors que “Leonardo est en passe de trouver un accord avec l’Inter” pour un transfert définitif de Mauro Icardi (50M€+10M€ de bonus). “Il n’y a jamais eu, à ce jour, la moindre discussion au sujet d’une éventuelle prolongation à Paris” du Matador.

Concernant le latéral gauche d’Alex Telles (27 ans), si le journal portugais A Bola a affirmé qu’il y avait une accord conclu entre le FC Porto et le PSG à la hauteur de 25M€, leparisien.fr explique que “rien n’est fait entre Paris et celui qui est aussi convoité par deux autres cadors européens“. En effet, “en ce moment, aucun gros transfert ne se conclut, glisse un proche du dossier. Tout le monde est dans le flou.” Et puis le PSG va devoir “faire face à plus de 200M€ de pertes à cause de la crise sanitaire et débourser 50M€ pour conserver Icardi. […] Depuis plusieurs semaines, Leonardo négocie avec l’Inter un prix inférieur à la clause de 70M€. Cette clause devait être levée avant le 31 mai mais puisque le prix est à nouveau débattu, elle n’a plus lieu d’être. Les positions se sont rapprochées ces derniers jours.”