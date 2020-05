Revue de presse PSG : Icardi, Cavani, Silva, Kurzawa, Meunier, Bakayoko

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 9 mai 2020 dans la presse hexagonale.

L’Equipe s’interesse à des joueurs en fin de contrat au 30 juin et qui pourrait avoir (au moins) un avenant jusqu’au 31 août si le calendrier du PSG le demandait. Comme Mauro Icardi, prêté par l’Inter avec une option d’achat de 70M€, que le club entend conserver durablement, ce qui correspond également au souhait du joueur argentin de 27 ans. Contrairement à ce que disait hier la Gazzetta dello Sport, le journal français affirme que le club milanais pourrait accepter de baisser son tarif. “Jusqu’où ? La réponse n’est pas connue. Mais une indemnité comprise entre 30 et 50 M€ ne serait pas farfelue, écrit Arnaud Hermant. Dans l’opération, l’Inter pourrait vouloir récupérer un joueur, plutôt un milieu, ce qui aurait pour conséquence de diminuer le montant du transfert. Paredes correspond au profil recherché. De sources italiennes, Draxler a, lui, été proposé au club cet hiver par le PSG.“

“En fin de contrat, Silva, Cavani, Meunier et Kurzawa ont pour point commun de n’avoir reçu aucune nouvelle récente de la part de la direction, lit-on. Cavani ne manque pas de contacts. C’est en Europe que la suite de sa carrière semble se dessiner. Manchester United est en mesure de lui offrir une énorme prime à la signature. Mais pas forcément la Ligue des champions. L’Inter vient régulièrement aux renseignements. Mais Cavani ne serait plus du tout réticent à l’idée de rester à Paris un ou deux ans de plus. Une idée qui infuse aussi du côté du PSG. […] Concernant Thiago Silva, pour l’heure, le PSG n’a émis aucune offre. Si ses compatriotes du club aimeraient le voir rester, aujourd’hui, la probabilité qu’il quitte la France prend un peu plus d’épaisseur. Les dirigeants de Fluminense, son club de cœur, lui font les yeux doux depuis plusieurs jours. […] Kurzawa a l’embarras du choix et se voit dans un autre Championnat. La piste, menant à l’Inter est toujours active. Ses nouveaux conseillers anglais disposent de relais très solides à Arsenal. Suffisant pour lui trouver une place ? Plusieurs médias espagnols évoquaient ces derniers jours un intérêt du FC Barcelone, désireux de recruter une doublure à Jordi Alba. Une piste pas confirmée. […] C’est de l’autre côté de la Manche que l’avenir semble s’inscrire aujourd’hui pour Meunier. À Tottenham, José Mourinho lui a directement exprimé toute l’estime qu’il lui porte. Les Spurs pourraient devoir faire face à une nouvelle concurrence puisque d’autres clubs, comme Manchester United et Chelsea, sont venus aux renseignements.”

Du côté du Parisien, on parle de Tiémoué Bakayoko, sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, car le milieu de terrain prêté à Monaco avec une option d’achat de 42 M€, et convoité par l’AC Milan, “aimerait assouvir l’un de ses rêves : rejoindre le PSG. […] A Paris, Paredes connaît du mieux mais reste en dessous des attentes et Herrera est trop souvent blessé. Les deux titulaires habituels au milieu sont Verratti et Gueye. Ce dernier, n’a pas levé tous les doutes. L’international tricolore dispose d’un autre atout pour intégrer le PSG. Il compte parmi les 110 joueurs du portefeuille de Rogon, la société allemande de Roger Wittmann. Cet agent a réussi son implantation au PSG avec trois éléments qu’il a placés au PSG : Draxler, Kehrer et Choupo-Moting. Roger Wittmann connaît bien Leonardo, Tuchel et les arcanes du club. Toutefois il n’y a pour l’instant aucun contact concret ni d’approches réelles.”