Revue de presse PSG : Icardi, Titis, handball, retour des sud-américains…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 31 mai 2020 dans la presse hexagonale.

“Le PSG n’a toujours pas officialisé l’achat de Mauro Icardi et a jusqu’à ce soir pour lever l’option auprès de l’Inter Milan, lit-on dans le JDD. Initialement de 70M€, elle a été renégociée à la baisse. Selon nos informations, le prix s’établit désormais à 50M€ plus 5 millions de bonus.”

“Les annonces du Premier ministre laissent entrevoir la possibilité du retour du public dans les stades, du moins en partie, dès le mois de juillet, observe Le Parisien. Si la situation continue de s’améliorer, les enceintes pourraient accueillir des spectateurs à partir du 10 juillet, date de la fin de l’état d’urgence. Le foot respire, le rugby aussi, encore plus peut-être.”

Avant de refaire des matches en public, il faut reprendre l’entraînement. Et avant de retrouver le camp des Loges, il faut si nécessaire revenir en France. Notamment les sud-américains. Car si les Argentins Di Maria, Paredes, Icardi sont restés en Europe, Keylor Navas (Costa Rica), Neymar, Thiago Silva et Marquinhos (Brésil) et Edinson Cavani (Uruguay) sont rentrés dans leur pays. Ils pourraient être soumis à une quatorzaine. C’est un sujet qui occupe L’Equipe. Car “depuis une dizaine de jours, le Brésil est considéré par l’OMS comme l’épicentre de la pandémie de coronavirus. […] Des mesures de quatorzaine pourraient être mises en place. Ces dernières heures, les autorités précisaient qu’elles ajusteraient leurs décisions au plus près du 15 juin. Cela va-t-il pousser les Sud-Américains à revenir avant cette date ? Pas sûr qu’ils aient le choix.”

Autre thème abordé par le journal sportif, les premiers contrats professionnels de Titis du PSG… “Empêtrés dans les dossiers Aouchiche et Kouassi, les dirigeants sont proches de finaliser certains dossiers de signatures professionnels chez les U19. Depuis plusieurs semaines, le duo Durand-Castellazzi multiplie les négociations. Hier, la signature de Jonathan Mutombo (17 ans) a été officialisée. Auteur d’une saison intéressante, l’attaquant Kenny Nagera s’est vu proposer également un bail professionnel. Un accord était “proche”. Autre élément concerné par un contrat professionnel : le défenseur (axial ou latéral) Thierno Baldé (17 ans). Les discussions se poursuivent. Saint-Étienne, Southampton et Leeds ont notamment fait connaître leur intérêt dans ce dossier.”

Enfin, il est question de la section handball du PSG qui ne jouera son Final Four européen (face à Barcelone, Kiel et Veszprem) qu’en décembre (28 et 29) avec un effectif fortement modifié : “Le PSG est sans doute celui du quatuor qui aura été le plus profondément remodelé avec les départs de Sagosen, Corrales et Abalo. Comble de l’ironie, les deux premiers nommés vont rejoindre deux de ses rivaux au Final Four, Kiel et Veszprem…“, lit-on. “Affaibli, Paris ? Peut-être. Sans leur faire injure, les cinq recrues (Genty, Grébille, Prandi, Kristopans, Solé), tous des internationaux, n’affichent pas le même pedigree que les partants. […] Face aux armadas bâties par Barcelone et Kiel, le PSG n’apparaît plus comme le grand favori qu’il était ces cinq dernières saisons. Mais le format du Final Four, avec ses deux matches en 24 heures, rend tous les pronostics encore plus aléatoires. Six fois, sur les sept dernières éditions, c’est un outsider qui a été sacré. Ce nouveau Paris a bien le droit de croire que c’est son tour.”