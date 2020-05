Revue de presse PSG : mercato, vacances, reprise, fins de contrat, quatorzaine…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 21 mai 2020 dans la presse hexagonale.

Vacances, reprise & quatorzaine

Ce sont les vacances pour les joueurs du PSG. Ils ne reprendront pas à priori l’entraînement avant le 22 juin. “En attendant, ils devraient être mis en congés. Une raison qui expliquerait pourquoi Marquinhos a pris la direction du Brésil en début de semaine”, rapporte Le Parisien. “Après ce qui pourrait correspondre à trois mois d’arrêt, c’est plus sur une préparation d’au moins six semaines que tablerait le staff. S’ils devaient, comme l’entend l’UEFA, jouer leur quart de finale de Ligue des champions au plus tard mi-août, ils reprendraient l’entraînement entre le 22 juin et début juillet. Nul ne devrait en tout cas se retrouver avant que les décisions émanant du comité exécutif de l’UEFA, le 17 juin, ne lèvent le voile sur la suite des compétitions. […] Tous ceux qui auront voyagé hors des frontières de l’Union européenne seront “invités” à se soumettre volontairement à une quatorzaine.”

Thomas Tuchel et son staff “planchent sur le programme de reprise et ils envisagent une date de retour au Camp des Loges au lundi 22 juin, assure L’Equipe. Toute une batterie de tests, virologiques, sérologiques et cardiaques, serait déjà prévue et l’idée serait d’être en mesure de participer aux finales de Coupes nationales début août, comme cela semble envisagé. Il semble que tous les joueurs soient concernés par cette date, y compris ceux en fin de contrat au 30 juin. Cavani, Silva, Meunier et Kurzawa pourraient être amenés à reporter le maillot du PSG, conformément aux recommandations de la FIFA, qui a proposé que les contrats soient étendus jusqu’à la fin effective de la saison.” Concernant une possible quatorzaine, “il n’est pas impossible que, d’ici à deux semaines, les personnes en provenance de pays dits à risques soient placées en quatorzaine à leur retour. Or, le Brésil est l’une des zones du monde où le coronavirus est particulièrement actif (18 130 morts).“

Mercato du PSG

Longtemps présenté comme un possible successeur de Thiago Silva (35 ans) en fin de contrat avec le PSG, le très cher défenseur du SSC Napoli Kalidou Koulibaly (29 ans le 20 juin) ne semblait plus être dans les plans du club francilien ces derniers temps. Le Parisien confirme la tendance : le franco-sénégalais (bien que propriétaire d’un duplex à Paris) est trop cher et ne représente pas une alternative à long terme. Le média francilien élimine également une information du journal L’Equipe : “la piste menant à Boubacar Kamara (OM) n’a aucun fondement”. Dont acte. Concernant Miralem Pjanić, on peut aussi difficilement parler de piste : “le dossier est resté tiède après la prise de renseignements entre les deux parties” par visioconférence.

De toute manière, compte tenu la crise économique qui secoue tous les secteurs, le mercato devrait être calme, à Paris aussi. Surtout avec la levée d’option de Mauro Icardi (à 70M€) auprès de l’Inter Milan qui est une priorité. Le PSG devra toutefois trouver les moyens pour remplacer Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Pour le côté gauche, Alex Telles plait toujours autant. “Longtemps en attente, le dossier pourrait rapidement prendre une tournure plus concrète entre les deux clubs. L’affaire pourrait se conclure pour près de 20M€”, lit-on.