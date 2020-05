Revue de presse PSG : Noah, reprise et regrets…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 18 mai 2020 dans la presse hexagonale.

Yannick Noah a 60 ans. S’il a su se réinventer en tant que capitaine de l’équipe de France de tennis, coach mental du PSG lors de la seule Coupe d’Europe remportée et chanteur, il reste le dernier Français à a voir gagné Roland-Garros (1983). Le journal L’Equipe propose un grand entretien avec une figure majeure du pays. “Je suis parisien. Et j’aime le beau jeu, qui crée l’émotion. Depuis dix douze ans, quand tu vas au Parc, tu te régales quand même un petit peu, non ? Le PSG a lui aussi banalisé la performance. On a quand même eu Zlatan (Ibrahimovic) et on a surkiffé. Là, on a des monstres : Di Maria, Neymar, Mbappé… Chaque fois qu’on va au Parc, mon fils et moi, on kiffe”, commente Yannick Noah.

Après deux mois de suspension liée à la pandémie de Covid-19, la Bundesliga est devenue ce week-end le premier grand championnat européen à redémarrer à huis clos (mais devant 6 millions de téléspectateurs). “Malgré un protocole sanitaire contraignant et des distanciations physiques pas toujours respectées sur certaines phases de jeu, les huit premiers matchs se sont bien déroulés, et aucun problème n’est à déplorer jusqu’ici. Forcément, la question nous brûle les lèvres. Ne fallait-il pas attendre avant de prononcer la fin définitive des championnats en France ?”, demande Le Parisien. “Forcément, cette interrogation sera évoquée ce mercredi lors de l’assemblée générale de la LFP.“

“Cela m’a un peu rappelé le match de Ligue des champions PSG – Dortmund. Je l’avais suivi devant la tribune Auteuil. En rentrant, je l’ai regardé à la télévision et, en voyant le championnat allemand, j’ai retrouvé cette non-ambiance”, commente Alexandre, un supporter du PSG, dans le journal francilien. “Mais je me dis tout de même que, chez nous, la Ligue s’est prononcée trop tôt. […] Maintenant, si la L1 avait repris, ça aurait certainement favorisé les rassemblements à 15 ou 20 dans un appartement. Moi, personnellement, je suis un fidèle d’Auteuil, je ne me serais pas vu tout seul chez moi !”