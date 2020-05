Revue de presse PSG : Silva, Rabiot, onze-type…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 mai 2020.

Après avoir composé un onze-type de la Ligue 1 avec ses propres notes, L’Equipe a demandé à ses internautes de voter. On s’en souvient, on ne trouvait que quatre joueurs du PSG dans l’équipe majeure made in France (voir ci-dessous) du média. Les internautes placent eux sept éléments du PSG : Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Marco Verratti, Angel Di Maria, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Deux Marseillais font leur apparition : Steve Mandanda et André Villas-Boas (meilleur entraîneur à la place de Thomas Tuchel). Eduardo Camavinga remplace Renato Sanches. Enfin, Léo Dubois et Wissam Ben Yedder sauvent leur place.

L’EQUIPE DES INTERNAUTES DE L’EQUIPE

“Un vote massif de supporters parisiens pourrait-il expliquer cette domination ?” demande L’Equipe. “C’est possible, mais cela signifierait alors qu’ils n’apprécient guère leur entraîneur. Très nettement devant dans notre classement, Thomas Tuchel ne récolte que 10 % des clics, très loin derrière André Villas-Boas et Julien Stéphan.”

NOTES L’EQUIPE

Pour le journal sportif, Keylor Navas est le 12e gardien de but de Ligue 1 (note de 5.52 par match). Aucun défenseur du PSG n’entre dans le onze-type du championnat de France (exit le tandem Thiago Silva-Marquinhos qu’on trouvait la saison dernière). Devant le gardien de but Predrag Rajković, on trouve une ligne de défense composée de Léo Dubois, Gabriel et des Rémois Abdelhamid et Kamara. On trouve donc trois joueurs du Stade de Reims dans la meilleure équipe de Ligue 1 cette saison. Au milieu de terrain Marco Verratti (6.12 par match) est incontestable. Tout comme offensivement le premier du classement général : Neymar (note de 6.4 par match). Et le deuxième : Angel Di Maria (6.17). L’attaque-type de L1 est composée de Wissam Ben Yedder et de Kylian Mbappé (5e du général avec une note de 6). Dans le top 20 des notes de la Ligue 1 par L’Equipe, on trouve six joueurs du PSG seulement. Au quatre cités précédemment s’ajoutent Idrissa Gueye (15e) et Thiago Silva (18e). Ils sont donc nombreux à pouvoir grimacer à la lecture de cette hiérarchie supposée. Rayon entraîneurs, Thomas Tuchel devance Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais qui ne voit aucun de ses joueurs dans le top des tops de Ligue 1. Aucun marseillais n’est non plus dans ce onze malgré la deuxième place de l’OM au classement après 28 journées disputées.

Outre cette histoire d’Equipe-type de Ligue 1, un ancien du PSG fait parler de lui. “Excepté Gonzalo Higuain, resté auprès de sa mère, malade, Adrien Rabiot est le seul joueur étranger de la Juventus à ne pas avoir encore effectué son retour à Turin, selon la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien précise néanmoins que pour l’instant, Rabiot n’a enfreint aucune règle, lit-on. Il attend peut-être le tout dernier moment pour rejoindre le camp d’entraînement.”

Le Parisien propose une interview de Madame Silva. Interrogée sur l’avenir de son mari, Isabelle déclare : “Pour le moment, on n’en sait rien. Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans le noir, comme tout le monde. […] Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l’aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu’on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C’est ici que les enfants ont grandi, c’est à Paris qu’on aimerait poursuivre nos carrières. […] Une baisse des salaires des joueurs ? Oui, je trouverais ça normal. Mais le choix doit revenir aux joueurs, ça ne doit pas être obligatoire. Une baisse, juste pour faire joli, ça ne rimerait à rien. Il faut que cet argent soit reversé au personnel administratif et aux petits salaires du club au chômage partiel afin qu’ils perçoivent 100 % de leurs rémunérations. Et surtout, ça doit servir à éviter de mettre des gens au chômage une fois que la crise sera finie.”