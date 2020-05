Riolo : “Le plus fou c’est qu’en aucun cas le PSG n’a voulu parler !”

“Je ne crois pas que le moment soit venu, j’espère qu’il viendra bientôt, et que le début de la saison prochaine pourra s’effectuer dans des conditions normales. Il ne m’appartient pas de me prononcer sur des décisions des ligues et fédérations. Les championnats pendant deux mois et demi ont été interrompus pour d’excellentes raisons”, a déclaré hier Edouard Philippe, le Premier ministre, au sujet de la reprise du football professionnel en France. Des propos qui ont interpellé Daniel Riolo.

“La question n’est pas de savoir pour quoi on passe. Il y a un flou. On nous a dit que le gouvernement avait décidé. C’est ce que nous ont dit les instances sportives. Maintenant le Premier ministre dit qu’il ne lui appartient pas de commenter les décisions prises par les ligues et fédérations. Honnêtement, c’est très compliqué d’y voir clair. Qui a décidé d’arrêter la saison ? J’ai l’impression qu’on entre dans un mystère. Aujourd’hui je ne sais toujours pas, malgré de nombreux appels, ce qu’il s’est passé autour du 28 avril (date de la décision d’arrêter les championnats, ndlr), a commenté Daniel Riolo sur RMC. Il y a eu des arrangements personnels au détriment du collectif. Il y a eu enculerie (sic). […] On est le seul pays où le système d’aide s’est aussi rapidement mis en place. S’il n’y avait pas eu ce prêt, peut-être que les gens se seraient activés. Ça, plus le chômage partiel. Tous comptes faits, des clubs n’étaient pas tant que cela dans la merde… Donc aller prendre un risque même petit, aller à l’encontre de l’air du temps, pour un coût pas si important finalement… on le l’a pas assez dit ça !”

“Et puis, si on a entendu tous les présidents de Ligue 1, de Dijon, de Reims, etc, il y en a un qui n’a rien dit : Nasser al-Khelaïfi. Rien ! Je me demandais si le PSG allait dire quelque chose. Je sais que le club a trouvé tout ça complètement fou. Mais le plus fou c’est qu’en aucun cas le PSG n’a voulu parler !“, a ajouté Riolo. “Parce que le Qatar, avec l’image qu’il a en France, venir dire : “Moi je veux qu’on reprenne le football, je trouve que la décision du gouvernement est absurde“… Il aurait fallu lui couper les deux bras pour qu’il dise ça. N’empêche qu’en off il le dit. Il est aligné sur tous les autres présidents pour trouver ça absurde. Mais il était impossible pour le PSG de le dire. Maintenant, les seules bonnes idées sont celles d’Aulas : faire un tournoi amical à 4 ou 6 équipes au mois de juillet.”