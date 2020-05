Riolo : “L’histoire des salaires au PSG, c’est comme dans le Titanic”

Cela pourrait être le débat brûlant du jour, l’effort salarial des joueurs qui ne se fait pas au PSG et qui agace la direction alors que plus de 200M€ de manque à gagner vont poser problème au club, et que des salariés sont dans la difficulté. Outre Jérôme Rothen (voir ici), Daniel Riolo s’est exprimé avec ses mots sur le sujet sur RMC.

“Un club, quand il fonctionne, il va de la femme de ménage jusqu’à Neymar. Tout le monde doit être ensemble dans un club. Et tu dois avoir l’impression que tu es dans le même bateau malgré un salaire différent, des conditions de vie différentes. Et là, c’est comme dans le Titanic, tu as les capitaines, en première classe, prêts à foutre la tête des troisième classe sous l’eau ! Franchement, c’est dégueulasse, a commenté Daniel Riolo sur les ondes. C’est terrible de se couper des gens que tu as derrière toi sans parler de l’image lamentable que tu donnes aux supporters. Je suis abattu par ça ! C’est absolument lamentable. Au début du confinement, les messages étaient plutôt positifs. On entendait qu’il avait des vraies négociations au PSG et qu’il fallait juste être patient. Là, on est fin mai et il ne s’est toujours rien passé… On apprend que ça traîne et que les mecs traînent des pieds. Ouah… on est pas loin d’être écœurés.”