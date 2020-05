Riolo : “On aurait pu entendre le président du PSG dire qu’il voulait rejouer…”

En déposant des recours au Tribunal administratif de Paris, l’Olympique Lyonnais (7e) de Jean-Michel Aulas prouve qu’il veut encore rejouer cette saison en Ligue 1. Pour les Gones un redémarrage du championnat de France peut encore s’envisager. Ce n’est à priori pas ce qui arrivera, a commenté Daniel Riolo sur RMC avant de s’en prendre au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qu’il juge trop silencieux.

“Je me suis renseigné, on m’a dit qu’aucun recours n’avait été déposé et que tout cela était de l’ordre du fantasme puisque tout était entériné, voté, a déclaré Riolo sur les ondes. Et pourquoi tous ces gens reviendraient sur leur décision ? Et comment ils se mettraient tous d’accord pour reprendre ? Vous voyez le Stade Rennais vouloir rejouer ? Non, c’est fini. Même le PSG… on aurait pu entendre le président dire qu’il voulait rejouer pour avoir un peu de compet’ dans les jambes. Ils n’ont pas dit un mot. Le seul moment où on a entendu al-Khelaïfi c’est pour dire qu’il voulait jouer la Ligue des champions et négocier l’oseille avec beIN. Très honnêtement, la gouvernance de notre football français, plus lamentable on ne peut pas. On ne peut pas faire plus affreux. Il n’y a qu’Aulas qui lui brasse du vent…”