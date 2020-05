Riolo soutient Aulas pour une reprise de la Ligue 1

Ce lundi après-midi Jean-Michel Aulas a intensifié sa campagne en faveur d’un redémarrage de la saison 2019/2020 de Ligue 1 avec une lettre ouverte argumentée destinée au Premier ministre, Edouard Philippe, et à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Hier soir déjà, le journaliste Daniel Riolo apportait son appui au président de l’Olympique Lyonnais dans sa bataille franco-française.

“Face à la cacophonie, on s’est précipité, une décision extrême a été prise. A ce moment là tout le monde a prié pour qu’ailleurs à l’étranger ça suive. Un mois plus tard on s’aperçoit qu’il y a de fortes chances qu’on soit grosso modo les seuls par rapport aux gros championnats, a commenté Daniel Riolo sur RMC. J’ai dit mille fois qu’Aulas avait sa responsabilité dans la cacophonie, dans la fracture du football français. J’ai envie d’une indulgence. Je ne retire rien de ce que j’ai dit mais depuis 15 jours je suis en osmose à 100% avec Aulas. Il a raison ! En Italie, on dit que même l’hypothèse de play-offs peut être envisagée. Les Espagnols vont reprendre. Les Anglais laissent les portes ouvertes. Nous ont les a fermées. Est-ce qu’on ne pourrait pas tenter de les rouvrir ? Qu’est ce qui dit que c’est impossible ? Ça parait fou. Mais comme on est allé dans la folie extrémiste de tout arrêter, pourquoi ne pas aller vers une autre folie et voir si on peut rouvrir ? Mais je ne suis pas sûr qu’Aulas soit suivi. C’est ça le grand problème.“