Riolo : “Vous avez entendu al-Khelaïfi ou Monaco ?”

Pas d’ambition, pas d’amour du jeu… les présidents de clubs de Ligue 1 ont largement été inconsistants dans un contexte général qui fait du football quelque chose d’accessoire, râle Daniel Riolo. Le journaliste a passé un coup de gueule sur RMC.

“Il y en a qui ne veulent même pas jouer la finale de la Coupe de France, d’autres qui ne savent pas si on pourra rejouer en 2020. Il y en a qui ne veulent même pas rejouer. Il y a plus de la moitié de nos clubs et de nos dirigeants qui n’en ont rien à cirer. Ils vivotent. Ils ne sont pas passionnés. Ils gèrent leurs clubs, que l’oseille rentre. Ce n’est pas la billetterie et le marketing qui rapportent, ce sont les droits télé et le petit business du mercato. Beaucoup de clubs vont s’y retrouver avec les prochains droits télé. Personne ne s’est battu pour reprendre, personne ! Plus de la moitié des dirigeants n’en n’a rien à faire du foot !” a lancé Riolo sur RMC. “Vous avez entendu Nasser al-Khelaïfi ? Ou Monaco ? Est-ce que des dirigeants se sont prononcés clairement ? Ils ne l’ont pas fait pour des raisons de contexte culturel et social français qui veut que le football doit toujours fermer sa gueule. C’est toujours perçu comme indécent quand un président parle, donc ils ont tous fermé leur gueule. Quant au petits clubs, au delà de ce contexte culturel c’est dû à la petite gestion de leur club… De toute façon ils n’en ont pas plus à carrer que ça du football et de la passion que ça draine. D’autant plus que ces clubs là ne drainent pas des masses de passion… Au final, tout le monde s’est rangé, s’est mis dans son jardin, s’est mis sur sa terrasse et rien à carrer !”