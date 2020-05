Roche : “Cavani vs Icardi, c’est le moment de faire un vrai choix pour le bien-être du joueur qui va rester”

La levée de l’option d’achat de Mauro Icardi (27 ans), le proche avenir d’Edinson Cavani (33 ans) en fin de contra, ces deux thèmes animent l’actualité du PSG. Mais il faudrait dès maintenant tourner la page, aux yeux d’Alain Roche. Car l’avant-centre qui restera à Paris doit maintenant être fixé. Et à priori le goleador argentin restera et le Matador partira par la grande porte.

“Je pense qu’il faut se séparer de l’un des deux. Et je pense que l’avenir, c’est Icardi : il est plus jeune, c’est un buteur avec des statistiques régulières saison après saison c’est un profil totalement différent de Cavani. On connait l’amour qu’ont les supporters du PSG pour Cavani, et c’est réciproque. Mais à un moment, il faut s’arrêter et je trouve que c’est le moment. Garder Icardi, c’est une très bonne solution. Pas à n’importe quel prix, je l’entends. D’ailleurs le PSG voudrait faire baisser le prix d’autant plus que tous les clubs sont en difficulté financièrement”, a commenté l’ancien directeur sportif et défenseur du PSG sur Europe 1. Moi, je suis plutôt inquiet de savoir si Cavani va prolonger de deux ou trois mois pour pouvoir jouer la Ligue des champions si elle a lieu en août. Sachant qu’il est en fin de contrat et qu’il ne va pas forcément prendre le risque de se blesser. Le club qui veut le recruter ne prendra pas un joueur blessé. Mais je pense que c’est le moment de faire un vrai choix pour le bien-être du joueur qui va rester. La concurrence a des effets bénéfiques mais pour les attaquants, c’est bien d’avoir une certaine hiérarchie.”