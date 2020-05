Roche “pense que les clubs sains et qui ont de l’argent vont en profiter et investir”

Alain Roche, ancien directeur sportif du PSG, estime qu’il est difficile de se projeter sur le prochain marché des transferts. Mais la crise économique étant généralisée dans une économie globale, ceux qui auront les moyens d’en tirer profit le feront en investissant sur des joueurs.

“Quid de Cavani ? Tous les supporters du PSG voudraient qu’Edinson Cavani reste. Mais est-ce que le PSG va lever l’option d’Icardi ? Si Paris lève l’option, est-ce qu’il faut maintenir la concurrence avec Cavani ? Mbappé, Neymar resteront-ils ? Il y a tellement d’incertitudes… Pour avoir travaillé au club, on pense à tout ça, on ne sait pas les négociations en cours. Cavani a peut-être déjà des contacts ailleurs avec des propositions financières intéressantes, a commenté Alain Roche sur Europe 1. Je pense que les clubs qui sont sains vont investir. Je sens aussi que l’Angleterre va investir massivement parce qu’en 2021 c’est le Brexit. Et on ne sait pas ce qui va se passer en termes de mouvements de joueurs après. L’Angleterre sera peut-être un déclencheur lors du prochain mercato. Et je pense que les clubs sains et qui ont de l’argent vont investir en profitant de l’assouplissement du Fair-Play Financier.”