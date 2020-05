Roche : “Thiago Silva… c’est le moment de changer”

Ancien défenseur central, ancien directeur sportif du PSG, Alain Roche est bien placé pour se prononcer sur le cas Thiago Silva (35 ans) en fin de contrat. A ses yeux, il faut tourner la page avec le capitaine. C’est ce qu’il a expliqué au CFC.

“Pour remplacer Thiago Silva, il faut un remplaçant… On a quand même affaire à un des meilleurs défenseurs que j’ai pu voir dans le championnat de France. C’est un joueur monstrueux. Maintenant il est toujours monstrueux en Ligue 1, mais comme l’équipe du PSG domine en France, c’est plus facile pour lui. On l’attend plutôt sur la Ligue des champions et il a été moins performant. On l’a vu lors du match aller à Dortmund. Je pense que c’est le moment de changer. Ça fait huit ans qu’il est au PSG, il a 35 ans, et un salaire qui est très important. Je pense qu’il y a des solutions. J’ai envie de voir Marquinhos derrière. Avec Kimpembe ou un autre. Il ne faut pas prolonger le contrat de Silva.”