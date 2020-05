Romain Habran : “Le Parc des Princes, c’est le stade qui m’a fait rêver, qui m’a donné envie d’être professionnel”

Formé au PSG, Romain Habran a connu un parcours compliqué depuis son départ au Royal Antwerp (Belgique) lors de l’été 2018. Après une courte expérience en Israël (FC Ashdod), le joueur de 25 ans a rejoint l’Espagne en 2019 et le Club Gimnàstic de Tarragona (Segunda División B) avant un prêt l’UD Melilla. Dans une interview accordée à Foot Mercato, l’ancien Parisien est revenu sur son passage au PSG. Il a notamment évoqué son regret de ne pas avoir foulé la pelouse du Parc des Princes.

“J’ai tout fait au PSG sauf une chose : je n’ai pas foulé la pelouse du Parc des Princes. Ça me manque. Parfois, j’y repense la nuit et j’ai envie de pleurer. C’est ce que je voulais faire et je ne l’ai pas fait. Franchement, ça me traumatise. Je n’ai pas foulé la pelouse de mon Parc des Princes. Il faut que je la foule cette pelouse, même avec un autre club, il faut que je la foule. Je m’en fous des autres stades, je les respecte mais il faut que je foule le Parc des Princes. Cette pelouse-là, je dois y retourner avec un club. C’est le stade qui m’a fait rêver, qui m’a donné envie d’être professionnel quand j’allais avec mon frère au stade, j’en ai toujours rêvé, il n’y a que ça”, a déclaré Romain Habran, avant de dédicacer cette interview à Jordan Diakiese (décédé le 21 mai dernier). “Vous pouvez dédicacer cette interview à Jordan Diakiese.”