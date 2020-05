Romaric Yapi : “Le PSG, c’est mon club de coeur”

À Brighton depuis l’été dernier, l’ancien Titi du PSG – Romaric Yapi – a décidé de signer son premier contrat avec le club anglais, où il évolue avec les U23 des Seagulls. Dans un long entretien accordé à France Football, le latéral droit / ailier droit de 19 ans est revenu sur son choix de quitter son club formateur.

“Un choix difficile de quitter le PSG ? Difficile… Oui et non. Je crois que pour évoluer, il faut prendre des risques. Et ça passe par connaître un autre football. Ce qui a été le plus compliqué, c’est de quitter ma famille pour aller vivre dans un autre pays. Après, le PSG, bien sûr que ça me manque. C’est mon club de coeur. J’y ai toujours joué, j’ai tout connu. Le titre de champion de France (U17), par exemple. J’ai créé énormément de liens au PSG. Par moments, ça me manque forcément. Mais partir à Brighton a été l’un des meilleurs choix que j’ai pu faire.”

Le natif d’Évry est également revenu sur l’importance du statut de Titi parisien. “Avant tout, c’est défendre le maillot, l’honneur du club, se battre sur le terrain et avoir cette passion pour le PSG. Quand tu y es, toute la France veut te battre. Tu dois prouver que si tu as ce maillot-là et cet écusson, c’est que personne ne le mérite plus que toi, a expliqué Romaric Yapi à FF. C’est ça, être un titi parisien. C’est cette mentalité. “On est le PSG et personne ne viendra prendre notre place”. Soit tu es un titi, soit tu ne l’es pas.”