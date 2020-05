Rosell : “Neymar est le deuxième meilleur joueur du monde”

Sandro Rosell – ancien président du FC Barcelone – est un grand fan de Neymar. À chaque interview, il vante les mérites du Brésilien (28 ans) et explique que s’il était encore à la tête du Barça, il ferait signer le numéro 10 parisien. Pour lui, Neymar est d’ailleurs le deuxième meilleur joueur du monde, derrière Lionel Messi mais devant Cristiano Ronaldo.

“Si j’étais le président du Barça, j’essaierais de recruter Neymar. Il est le deuxième meilleur joueur du monde après Messi et s’inscrit parfaitement dans la philosophie du club, indique Rosell dans une interview accordée à Radio Marca et retranscrite par Goal. Avec l’expérience, je lui ferai signer deux contrats, l’un sportif et l’autre comportemental.”