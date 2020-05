Rothen : “Aux dernières nouvelles, Silva et Cavani devraient rester au PSG”

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen essaie de suivre de très près l’actualité du club de la capitale. Y compris les affaires de mercato menées par Leonardo. Et selon le consultant de RMC, on se dirige vers des prolongations de contrat de Thiago Silva (35 ans) et d’Edinson Cavani (33 ans). Quant à la rumeur Miralem Pjanic (30 ans, Juventus), Jérôme Rothen n’y croit pas.

“Mais de toute façon tu ne peux pas faire jouer Pjanic avec Tuchel et ce qu’il met en place. Dès qu’il y a un grand match il te met un grand 6 costaud qui apporte physique et volume de jeu. Pjanic, c’est tout l’inverse. Pas le style qu’il faut pour Thomas Tuchel, qui va rester au PSG. Marquinhos va reculer en défense pour remplacer Thiago Silva ? Aux dernières nouvelles, Thiago Silva et Cavani devraient rester, a affirmé le consultant sur RMC. La priorité, c’est de prendre un 6. Je n’invente rien, Leonardo l’a dit. Un joueur grand et athlétique. Cela va contre l’arrivée de Pjanic. On ne va pas empiler les mecs. Verratti vient de prolonger, il est très apprécié de tout le monde, tu ne vas pas l’écarter comme ça. Et tu ne vas pas jouer avec Verratti ET Pjanic.”