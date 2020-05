Rothen demande à Mbappé de montrer l’exemple pour la baisse de salaire

Cela pourrait être le débat brûlant du jour, l’effort salarial des joueurs qui ne se fait pas au PSG et qui agace la direction alors que plus de 200M€ de manque à gagner vont poser problème au club, et que des salariés sont dans la difficulté. Jérôme Rothen, membre de la “Dream Team RMC” suit de près l’affaire. Et si Thiago Silva fait barrage, d’autres peuvent montrer la voie, explique l’ancien joueur du PSG. Kylian Mbappé par exemple.

“C’est le capitaine et c’est lui qui est en charge de voir avec tous les autres joueurs pour voir s’ils veulent faire un effort. Mais quand tu as, à la tête de ce comité, un joueur en fin de contrat qui ne cherche qu’une chose depuis le début, c’est de prolonger… Aujourd’hui, il n’a aucun intérêt à baisser son salaire ou à donner un ou deux mois par solidarité, commente Rothen sur RMC. Quand tu prends le cas de Thiago Silva, je peux comprendre qu’il n’ait pas envie de faire d’effort. Mais, il y a d’autres joueurs au PSG ! Des têtes d’affiche. Ils ne peuvent pas se réveiller, eux ? C’est une initiative personnelle et penser aux gens qui travaillent dans l’ombre et qui sont dans la m… Je vais prendre l’exemple de Kylian Mbappé, qui a fait des dons et chapeau à lui. Mais si lui montre la voie et dit : “sur un mois, tu me retires 50% de mon salaire”. Ils seraient tranquilles dans les bureaux. Tous les gens des bureaux sont en chômage partiel. Il y a des gens qui sont là depuis la création du club et ils sont dans la merde aujourd’hui. Ceux qui plient les maillots, que certains prennent pour leurs larbins, sont dans la merde. Les joueurs sont capables d’aller voir leur président et de dire “stop”. Si un joueur fait ça, les autres vont suivre. Et ils vont renvoyer une bonne image.”