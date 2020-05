Rothen : “Le PSG a les joueurs pour compenser le départ de Thiago Silva”

Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo, Thilo Kehrer voire Tanguy Kouassi s’il signe le contrat professionnel proposé… le PSG peut se séparer de Thiago Silva sans recruter car il a de nombreux jeunes axiaux de talent. C’est la conviction de Jérôme Rothen exprimée dans l’After de RMC :

“Depuis le début de la saison il fait des déclarations mais pour moi Thiago Silva il doit partir. Il s’est inscrit dans la durée, maintenant stop, ça suffit. Il a 35 ans et je pense que le PSG doit passer à autre chose. En plus ils ont les joueurs pour compenser son départ. Tu vas t’inscrire dans la durée avec Kimpembe et Marquinhos. Ils s’entendent très bien en plus. Ils ont montré de très belles choses, surtout Kimpembe. Je n’ai aucune envie de voir Thiago Silva rester. En plus, quand tu sais comment s’est passée la gestion des baisses de salaires, comment il a géré le truc en tant que responsable… Rien que par rapport à cette attitude là il ne mérite pas de rester !”