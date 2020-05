Rothen : “Pjanic est un joueur de ballon avant d’être un joueur physique”

Afin de préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions, le PSG cherche à se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu. Outre les postes de latéraux, le club de la capitale est à la recherche d’un milieu de terrain. Et ces dernières heures, un nom revient régulièrement dans la presse : Miralem Pjanic (30 ans, sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2023). Cependant pour Jérôme Rothen, le profil de l’international bosnien ne correspond au numéro 6 recherché par le PSG au milieu de terrain.

“C’est une opportunité, mais à la base le PSG voulait se renforcer au milieu de terrain pour trouver un numéro 6 de grande taille. À l’arrivée, Pjanic c’est tout l’inverse (1m80 ndlr), c’est un joueur de ballon avant d’être un joueur physique (…) Je me dis que c’est un très bon joueur qui a fait une carrière incroyable (Metz, Lyon, AS Roma et Juventus Turin), mais Pjanic quand tu lui mets un peu de pression et que tu viens le titiller un peu au milieu, je trouve qu’à Paris il y a des joueurs qui sont capables de s’en sortir bien mieux que lui techniquement pour ressortir le ballon, a déclaré Jérôme Rothen dans Team Duga de RMC Sport. Aujourd’hui, quand tu prends un joueur dans l’effectif du PSG, c’est pour renforcer ce milieu de terrain et avec Pjanic je ne suis pas sûr que tu le renforces. Après si c’est une opportunité, il y a pire que d’avoir Pjanic dans dans ton effectif. Mais si c’est pour l’avoir et que ce soit un complément d’effectif, je pense qu’il faudrait mieux structurer l’équipe avec un vrai numéro 6 qui manque au PSG depuis un certain temps.”

Statistiques 2019-2020 de Miralem Pjanic*

Serie A : 22 matches disputés (1.737 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives

*Source : Transfermartk