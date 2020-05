Rothen souhaite que les instances du football français “organisent bien” le retour du foot la saison prochaine

La décision d’arrêter définitivement la saison 2019-2020 de Ligue 1 – alors que les autres championnats vont quasiment tous reprendre – fait encore parler plus d’un mois après. Interrogé sur le retour du public dans les stades dans les prochains mois, Jérôme Rothen demande aux instances du football français a bien organiser le retour du football et des supporters dans les stades. “Les instances du football français ne voulaient pas d’un football comme celui-là (à huis clos, ndlr). Dans ces cas-là, faite nous plaisir à la reprise et organisé quelque chose qui est cohérent et qui va aller dans le sens de votre choix de dire stop très vite, demande l’ancien Parisien sur RMC. On a le temps pour anticiper.”