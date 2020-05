Rothen sur les présidents de Ligue 1 : “Leurs déclarations font plus de mal que de bien au football”

Depuis la décision de la LFP de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2, plusieurs présidents ont montré leur agacement dans différentes interviews. Des déclarations qui ne passent pas du tout auprès de Jérôme Rothen, qui n’a pas hésité à passer un coup de gueule envers ces présidents qui font “du mal au football“.

“C’est ce qui me choque ici en France. Il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement et on n’arrive pas à les respecter alors que c’est de leur faute (les présidents de clubs, ndlr) puisqu’ils n’ont pas réussi à s’entendre. Ce sont eux qui représentent le foot et qui ont mis en avant le côté économique plutôt que le côté humain, s’agace Rothen sur RMC. La crise que l’on vit actuellement elle passait bien au-dessus de leur petite brouille de calendrier parce que lui (Aulas, ndlr) c’était le premier à dire saison blanche au début du confinement. Ces déclarations font plus de mal que de bien au football. […] Ça m’emmerde que ces mecs-là tiennent ces discours-là. […] Stop, vous ne vous êtes pas battus avant, maintenant c’est trop tard“, fulmine l’ancien Parisien.