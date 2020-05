Roustan convaincu que Leonardo veut Mertens et Tonali

Dries Mertens (33 ans), en fin de contrat au SSC Napoli, serait dans le collimateur du PSG. Recruter l’attaquant belge, malgré son âge, serait une bonne idée aux yeux de Didier Roustan.

“C’est moins pimpant, ce n’est pas Neymar, ce n’est pas Mbappé, ce n’est pas Salah ou Sané… mais c’est super intéressant de la part du PSG, car Cavani et Icardi devraient partir. C’est un joueur de couloir qui a découvert l’axe avec Sarri, dans un 4-3-3, et ça s’est bien passé. Ensuite dans un 4-4-2 avec Ancelotti il a toujours été très bon. C’est un joueur qui n’a débuté en première division qu’à 22 ans. C’est donc un joueur assez frais malgré ses 33 ans. Surtout, il a le profil technique pour s’entendre avec Mbappé et Neymar. Il est plus technique que Cavani et plus mobile qu’Icardi. En plus, il lest libre, ça ne va pas coûter une fortune. Il n’avait pas un salaire diabolique à Naples non plus. On dit que le PSG s’intéresserait aussi à Lautaro Martinez, de l’Inter, mais je ne les vois pas mettre 130M€ non plus… D’après ce qui me revient comme info, Leonardo est très chaud sur tout ce qui est football italien. Quand il est arrivé l’année dernière, les dossiers Sarabia, Herrera, et tout ça, étaient très avancés. Mais là il voit par l’Italie. Il y a Sandro Tonali de Brescia (bientôt 20 ans) qui est dans les tuyaux. C’est un super joueur. Il y a Mertens. Je trouve que ce serait très intelligent.”