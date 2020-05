Roustan : “On est arrivé au bout du bout avec Thiago Silva”

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva (35 ans) ne sait toujours pas s’il finira par pouvoir prolonger son contrat. La situation reste floue, encore plus dans un contexte de crise économique qui ne permettra pas de folies sur le marché. Quoi qu’il en soit, pour le journaliste Didier Roustan, le PSG a tout intérêt à se séparer de son capitaine s’il n’accepte pas de réduire énormément son salaire.

“Je pense qu’on est arrivé au bout du bout, que Thiago Silva a fait son temps. Il est toujours largement supérieur en Ligue 1, dans le confort… C’est beaucoup plus discutable en Ligue des champions. Il n’est pas leader dans l’âme alors que c’est le capitaine du PSG. Dans le jeu, il est le capitaine de la défense et de l’équipe, donc c’est quand même lui qui fait redescendre… Il a fait de belles choses, d’autres plus compliquées. Il est au bout du bout. Allez, encore peut-être un an… en baissant de manière considérable ses conditions. Mais Thiago Silva, si tu lui dis que demain c’est 5M€/an il va tomber dans les pommes. Il va dire : “je ne peux plus vivre, je n’ai que 80M€ à la banque, comment je vais faire ?” a déclaré Didier Roustan sur la chaîne L’Equipe.