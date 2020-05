Sagnol: “Le PSG et l’OM s’adorent, ça fait 25 ans qu’on nous ment !”

Un axe PSG-OM qui complote contre l’OL, c’est la trouvaille venue de Lyon et exprimée vendredi soir par Gérard Houllier, conseiller de Jean-Michel Aulas. Une théorie qui va faire beaucoup rire. Cela a déjà eu son effet sur Willy Sagnol, consultant de RMC, qui a beaucoup ironisé sur le sujet.

“A la place du PSG, sur les derniers matches de championnat, c’est vrai que j’aurais tremblé à l’idée de voir l’Olympique Lyonnais revenir dans la course, a ironisé Willy Sagnol sur RMC. Et l’OM, ils avaient combien de points d’avance sur Lyon ? 16 points. Donc le PSG avait 28 points d’avance et l’OM seize… Je comprends qu’il faille un axe pour éliminer Lyon. Mais en fait, éliminer Lyon de quoi ? De l’Europe ? Mais moi, à la place des autres je préfère que Lyon joue la coupe d’Europe… parce que comme cela, ça leur fait beaucoup de matches à jouer dans la saison. Et s’ils ont beaucoup de matches ils sont moins performants en championnat. Donc si je suis Marseille et que j’ai peur de Lyon, je veux qu’il joue une coupe d’Europe. Mais Gérard Houllier, il est conseiller à Lyon. Aulas s’est beaucoup exprimé. On a dû lui dire d’aller un peu au casse-pipe… du genre : “On te paie, il faut que tu dises quelque chose“. En plus, je suis sûr que le PSG et l’OM s’adorent, que les supporters de ces deux clubs s’adorent. Ça fait 25 ans qu’on nous ment ! Ça fait 25 ans qu’on nous mène en bateau ! On nous parle de Classico, mais en fait ils s’aiment. […] Je pense que Lyon c’est le cadet des soucis du PSG. Paris se fout éperdument de l’OL. Ce n’est pas un concurrent pour lui. L’OL, et c’est très français, joue à fond sur la victimisation.”