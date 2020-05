Sagnol : “Le transfert d’Icardi montre aux naïfs qu’on n’aura pas de baisse”

50M€ en fixe plus un bonus de 7 ou 8M€ au lieu des 70M€ prévus pour lever l’option d’achat de Mauro Icardi, le résultat des négociations entre l’Inter Milan et le PSG laisse penser à Willy Sagnol que les niveaux des montants des transferts et des salaires ne vont pas s’effondrer dans le football.

“C’est une bonne chose que Mauro Icardi reste au PSG, il a montré qu’il savait marquer des buts même si on aimerait qu’il soit parfois plus dynamique dans le jeu. Là on est proche des 60M€, l’option d’achat était à 70M€, c’est quasiment pareil… on ne va pas faire la fine bouche à 10M€ près, a commenté l’ancien latéral sur RMC. Et puis il y a son salaire à 10M€ par an… Cela montre à tous les naïfs, à tous les nostalgiques de l’ancien football, qui pensaient que la crise ferait revenir à des niveaux de transfert moins élevés que c’est fini ! C’est déjà fini ! Si Icardi vaut 60M€, Agüero vaut 100M€, Mbappé 220M€ et Neymar 250M€. C’est déjà fini, on voit qu’il n’y aura pas de baisse dans la folie des transferts et des salaires. Pour les petits ? Peut-être… et encore… les gros tirent les petits dans le football, c’est une règle immuable.“