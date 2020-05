Sagnol : “On voyait tous le PSG de Blanc toucher une demi-finale ou une finale”

Antoine Kombouaré, grand ami de Laurent Blanc (54 ans), l’a confirmé : l’entraîneur gardois passé par le PSG s’est rapproché de Jorge Mendes afin de retrouver un banc quatre ans après avoir quitté la capitale (“il a des fourmis dans les jambes mais il veut jouer la gagne”). Avec Jean-Louis Gasset et possiblement Franck Passi (Niort) comme adjoints. L’ancien coach du PSG va-t-il diriger une nouvelle équipe ? Willy Sagnol voit Laurent Blanc prendre la direction de la Premier League.

“Je suis plutôt déçu de ne pas l’avoir revu sur un terrain. Ce qu’il avait fait à Bordeaux était excellent. Au PSG, ils ont tous fait à peu près pareil… Emery, Tuchel, Blanc… Maintenant, je pense qu’il a eu beaucoup de propositions mais que les clubs ne lui convenaient pas par rapport au standing, par rapport au pays. Quand tu te rapproches de Mendes, tu sais pourquoi tu le fais. Laurent (Blanc), je le vois rebondir en Angleterre, là où Mendes a beaucoup d’accointances, a commenté Willy Sagnol sur RMC. Quand tu as eu des joueurs comme Cavani, Ibrahimovic, Motta, Silva, tu n’as envie de te retrouver à faire entre guillemets de la formation, tu veux des joueurs d’un certain niveau pour pouvoir atteindre certains objectifs. Laurent (Blanc), ce qui l’a emmerdé c’est de ne pas emmener le PSG aussi haut qu’on l’aurait tous souhaité avec l’effectif qu’il y avait. On voyait tous le PSG toucher au moins une demi-finale ou une finale de Ligue des champions. Après Paris il a attendu un club qui lui aurait donné la possibilité d’aller dans ce dernier carré de C1. Et c’est normal quand tu sors du PSG. Mais ça fait quatre ans maintenant, c’est long ! Et puis on sait que Jean-Louis Gasset fait beaucoup, mais ce n’est pas un polyglotte… Maintenant il peut aussi faire sans Jean-Louis et viser son objectif du dernier carré. Tout dépend s’il a des vrais pros.”