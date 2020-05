Sakho : “En tant que Parisien à 100%, je ne pourrai jamais porter le maillot de l’OM”

Formé au PSG, Mamadou Sakho portera toujours le club de la capitale dans son coeur. Lors d’un live Instagram avec le supporter parisien – Sabri Parisien ou Rien – l’ancien du PSG (2007-2013), actuellement à Crystal Palace en Angleterre, est revenu sur ses premières années sous le maillot Rouge et Bleu et plus précisément sur sa période d’intégration avec le groupe professionnel en 2007.

“C’est vrai que j’ai eu la chance de sortir d’une génération où on était plusieurs. À l’époque, les premiers à avoir intégré le groupe professionnel étaient David Ngog, Clément Chantôme, Youssouf Mulumbu, après on a suivi avec Granddi Ngoyi et Younousse Sankharé. On avait une belle génération et c’était cool d’intégrer le groupe pro avec tous les potes du centre de formation.”

Lors de ce live, Mamadou Sakho a évoqué son amour pour le maillot parisien avant de se remémorer son premier capitanat à l’âge de 17 ans. “Pour moi à l’époque, c’était quelque chose d’exceptionnel de réussir à porter le maillot du PSG en pro. De pouvoir représenter Paris au Parc des Princes, c’est un chemin exceptionnel. Son premier brassard de capitaine à 17 ans ? Sur le coup, je l’ai pris naturellement parce que depuis mon tout jeune âge j’ai toujours eu la chance d’être capitaine dans les catégories jeunes. Franchement, je n’avais pas d’appréhension et de pression, j’étais insouciant. J’ai fait mon match comme si j’était en CFA entre guillemets, avec le même état d’esprit.”

Enfin, pour Mamadou Sakho, il est impensable qu’il puisse porter le maillot de l’OM lors de sa carrière. “Je l’ai déjà dit, je le répète. En tant que Parisien à 100%, je ne pourrai jamais porter le maillot de l’OM, c’est mon histoire qui veut ça. Il y en a qui l’ont fait, je ne juge pas mais moi je ne pourrai pas. Je respecte leur club mais c’est tout. C’est mon éducation, mes valeurs, ma fierté qui veut ça. Après un autre club français, on ne sait jamais.”