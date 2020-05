Sanfourche : “Pour moi, Icardi c’est la complémentarité absolue”

Mauro Icardi va définitivement devenir un joueur du PSG. Le club de la capitale ne pouvait manquer l’opportunité selon Philippe Sanfourche, journaliste de RTL. D’autant plus que le goleador argentin est le complément technique parfait pour Kylian Mbappé et Neymar Jr.

“Leonardo a fait son travail normal de négociateur qui rogne sur le montant initial de 70M€. Il y a un côté symbolique aussi. La crise est passée par là, on ne peut pas arriver et bam, mettre 70M€ même s’il n’a plus d’entrées d’argent. Ça enverrait un mauvais signal au marché, surtout pour le PSG et ses probables autres achats. Après ce transfert c’est beaucoup de sous… on parlait du “monde d’après” et on reprend là où on s’était arrêté, a commenté le journaliste sur RTL. Maintenant Icardi s’est un formidable buteur comme on n’en a pas vu depuis très longtemps en France. Ce n’est pas pour dire il est ceci ou cela par rapport à Cavani. Mais il a un autre profil technique et une autre complémentarité avec Neymar et Mbappé. Pour moi, c’est la complémentarité absolue. C’est un superbe 9. Il est arrivé au PSG, ça faisait six mois qu’il ne jouait plus. Rappelez-vous, il avait joué contre le Real et en plus il avait tenu la baraque. Il faisait partie de cette équipe qui avait donné le ton et qui avait battu 3-0 le Real Madrid. Il a mis 20 buts pour sa première saison, c’est le deuxième meilleur buteur du PSG derrière Mbappé, si ça ce n’est pas un gage de qualité… Il y a un très beau joueur de 33 ans qui part (Cavani) et un très beau joueur de 27 ans qui signe.”