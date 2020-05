Selon AS, le PSG et la Juve ont bougé pour Camavinga qui préfère le Real

Si Eduardo Camavinga (17 ans) quitte le Stade Rennais, sa priorité ira au Real Madrid et à Zinedine Zidane. C’est ce qu’avance le journal sportif AS ce dimanche au sujet du jeune milieu de terrain naturalisé français, représenté par Moussa Sissoko, et sous contrat jusqu’en 2022. Pour l’arracher au Stade Rennais, il faudra mettre 50M€ sur la table, explique le quotidien madrilène qui fait référence à des sources qui auraient également confié que la Juventus Turin et le PSG avaient bougé des pions sur ce dossier. Toujours selon AS, Eduardo Camavinga est souhaité par Zinedine Zidane si le recrutement de Paul Pogba ne peut pas se faire. C’est pourquoi aujourd’hui aucune discussion n’est entamée avec le Stade Rennais. Mais si Eduardo Camavinga est bien “le nouveau Pogba”, 50M€ ce n’est pas cher, pense AS.