Selon Di Marzio, Pjanic et le PSG, c’est “toujours d’actualité”

En Espagne comme en Italie, on a tendance à lier le PSG au dossier Miralem Pjanic (30 ans) malgré l’axe Turin-Barcelone qui se dessine. Ainsi selon le journal catalan Sport, “Barcelone et la Juventus ont déjà trouvé un accord de principe (verbal) dans une négociation qui implique le départ de Nélson Semedo et l’arrivée au Camp Nou de Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio.” Un troc agrémenté de 25M€ pour le club azulgrana. Une opération trop favorable au Barça pour être vraie…

En Italie, Gianluca Di Marzio tient un discours différent sur le dossier concernant le milieu de terrain bosnien. Pour le journaliste de Sky Sport spécialisé sur les questions de mercato, c’est “Arthur et personne d’autre”, s’il doit y avoir échange contre Miralem Pjanic entre la Juventus et Barcelone. Et rien n’est acquis puisque “Arthur n’a pas encore donné son accord pour un transfert, qui pour l’instant reste donc bloqué. Les hypothèses qui mènent au PSG (plus en avance) ou à Chelsea, avec d’autres joueurs inclus dans les négociations, restent toujours d’actualité.”