Selon la Gazzetta, la Juve et l’Inter ont un temps d’avance pour Tonali

La Juventus, l’Inter Milan, mais aussi Naples, Manchester City, le FC Barcelone ou le PSG… le milieu de terrain de Brescia Sandro Tonali (20 ans) attise les convoitises en Italie et en Europe.

Et le jeu est à plusieurs bandes car, comme le souligne La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri et les Bianconeri ont ouvert des négociations avec les Azulgrana, respectivement pour Lautaro Martinez et Miralem Pjanic. Celui qui conclut la vente aura la force économique (50M€) pour conclure l’assaut sur Sandro Tonali. Enfin, en théorie puisque le Barça à la trésorerie comateuse ne voit que par du troc. Trouver des fonds pour signer le jeune milieu de terrain est donc le sport du moment en Italie. Selon le média transalpin, la Juve et l’Inter ont en tout cas un temps d’avance sur la concurrence étrangère (“la compétition est redoutable, mais pour l’instant les équipes étrangères semblent en retard”). Toutefois, Sandro Tonali “ne veut pas penser à l’avenir. Ces derniers mois, le coronavirus l’a empêché de voir sa famille, chez lui à Sant’Angelo Lodigiano, au cœur de l’épidémie la plus redoutée d’Italie. Heureusement, tout va bien: maman Maria Rosa, papa Giandomenico, les frères Matilde et Enrico, l’oncle Agostino et la grand-mère bien-aimée Gina.”