Selon La Repubblica, une offre du PSG à 15M€ plus bonus pour Marusic

Qui pour succéder à Thomas Meunier (en fin de contrat) sur le flanc droit du PSG ? C’est un des sujets qui anime le mercato parisien. Le nom du joueur de la Lazio sous contrat jusqu’en 2022, Adam Marusic (27 ans), circule depuis un certain temps. Le Monténégrin – représenté par Mateja Kezman – s’est bien remis d’une longue blessure. A tel point que la Lazio penserait à une prolongation de contrat. Dans son édition du jour, La Repubblica affirme qu’il y a une première offre du PSG de 15 millions d’euros plus des bonus. Le gourmand président Lotito et le directeur sportif de la Lazio, Igli Tare, voudraient plus, au moins 25 millions (sa valeur Transfermarkt est de 5.5M€), affirme le journal transalpin. Le quotidien romain n’exclut pas une opération plus vaste comprenant le milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic et le latéral Adam Marusic. Tout cela sera à nouveau discuté dans les semaines à venir car l’heure est à la reprise de la Serie A en Italie. Et la Lazio pointe en deuxième position du classement.