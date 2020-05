Selon L’Equipe, Formiga et Dudek vont également prolonger avec les Féminines PSG

Alors que la FFF a mis un terme à la D1 Arkema, la section féminine du PSG se prépare déjà pour la saison prochaine. Et après Nadia Nadim (jusqu’en 2021) et prochainement Kadidiatou Diani (une prolongation de contrat jusqu’en 2023 est évoquée), deux autres joueuses des Féminines du PSG vont bientôt prolonger leur contrat avec le club de la capitale. En effet, selon les informations de L’Equipe, la Brésilienne – Formiga (42 ans) – et la Polonaise – Paulina Dudek (22 ans) – vont poursuivre l’aventure avec le maillot du PSG jusqu’en 2021. Les deux joueuses arrivaient en fin de contrat en juin prochain.