Selon The Telegraph, Thomas Partey désire signer à Arsenal

Son nom est attaché à plusieurs clubs européens, dont le PSG (si on en croit RMC Sport), Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen de 26 ans de l’Atlético de Madrid à la clause libératoire de 50M€, prendrait la direction du nord de Londres, et plus précisément d’Arsenal de Mikel Arteta. C’est ce qu’affirme The Telegraph.

D’autant plus que Thomas Partey une cible prioritaire pour les Gunners. Le Ghanéen a fait part à des amis proches de son désir de jouer en Premier League et de faire ses preuves en Angleterre, explique le journal anglais. Pour faciliter financièrement l’opération, Arsenal pourrait tenter d’inclure Alexandre Lacazette dans la balance. Car les temps sont économiquement compliqués pour tout le monde.