Selon une simulation Opta, le PSG aurait fini avec 23 points d’avance sur l’OM

Quel aurait été le classement final si le Covid-19 n’était pas venu bouleverser nos vies comme la Ligue 1 ? A partir de statistiques et de multiples simulations, Opta (Stats Perform) propose un classement après 38 journées. Evidemment, le PSG est champion de France (avec 94 points). Son dauphin reste l’Olympique de Marseille distancé de 23 points. Suivent Rennes, Lille, avec 62 unités, et Lyon (qui monte de deux crans avec 61 points). Monaco devient sixième. Amiens (19e) et Toulouse (20e) descendent toujours. Nîmes (18e) aurait été barragiste.

Dans les projections d’Opta, Kylian Mbappé aurait confirmé son statut de meilleur buteur du PSG et du Championnat (27 buts contre 19 au moment de l’interruption) devant Wissam Ben Yedder. On prête 9 buts de plus à Neymar pour finir avec 22 réalisations.