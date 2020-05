S’il était président du PSG, Dugarry ne prendrait ni Mourinho ni Deschamps pour le poste d’entraîneur

En cette période de disette de football, les médias sportifs tentent de trouver des sujets pour égayer les journées des fans de football. Ce lundi – dans son émission Team Duga sur RMC – Christophe Dugarry s’est demandé qui il choisirait entre José Mourinho et Didier Deschamps pour entraîner le PSG. Et s’il était président du PSG, il n’en choisirait aucun des deux.

“Si j’étais président du PSG, je n’en choisirais aucun des deux. Mais là, le jeu d’en choisir l’un des deux. Et je choisirais Deschamps car c’est un entraîneur qui gagne. Mourinho ne gagne plus. Il te fracasse un peu ton club quand il part. Je n’ai aucune confiance en Mourinho, indique Dugarry. […]Deschamps c’est l’entraîneur qui a la formule pour gagner. Il est capable de créer un groupe et il s’entend plutôt bien avec les joueurs.“

Avec ce genre de débat, il est vraiment temps que le football reprenne ses droits.