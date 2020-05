Rovera et la partie privée du dossier Icardi

Simone Rovera, journaliste italien pour RMC Sport, est revenu sur la levée d’option d’achat du PSG pour Mauro Icardi (50M€+8M€ de bonus à priori pour l’Inter Milan). Elle va se traduire par l’activation d’un contrat de quatre ans. Cela laisse penser que sa compagne (et agent), Wanda Nara va le rejoindre à Paris, ainsi que la famille recomposée de l’Argentin qui comprend cinq enfants.

“Wanda Nara a passé plus de temps en Italie qu’à Paris cette saison, c’est certain. On verra ce qui se passe la saison prochaine. De ce je sais, Wanda Nara ne devrait pas avoir de contrats pour des émissions comme c’était le cas avec Tiki Taka, sur Mediaset, ou Big Brother, où elle était consultante. Peut-être que la famille va s’installer à Paris, il y a cinq enfants. Ils sont tous à l’école en Italie. Je sais que Mauro Icardi avait une forme de nostalgie par rapport à sa famille et sa maison de Milan. Ce n’était pas évident pour lui de se retrouver seul à Paris avec la famille qui le visite. La piste de la Juve s’est refroidie à cause des relations Inter-Juve qui ne sont pas très bonnes. Avec le contrat de quatre ans, les considérations sportives et économiques et l’ambition du PSG, je pense que c’est passé avant les considérations familiales. Je pense que ça pourrait changer la saison prochaine avec la famille plus proche de Mauro Icardi. J’imagine qu’un joueur veut rester au côté de sa famille.“