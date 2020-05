Six Parisiens dans l’équipe de la saison de Ligue 1 sur FIFA 20

Comme chaque année, la célèbre simulation de football – FIFA – dévoile son équipe type de la saison de Ligue 1 avec des cartes spéciales que pourront ensuite utiliser les amateurs de ce jeu de football dans FIFA Ultimate Team. Et cette saison, ce n’est pas moins de six joueurs du PSG qui figure dans cette équipe type. Les six joueurs sont Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marco Verratti, Marquinhos et Thiago Silva. Idrissa Gueye a lui aussi une carte spéciale mais ne figure pas dans la “Tots Ligue 1”.

Les meilleurs joueurs de Ligue 1 sur FIFA 20

Mbappé, Neymar, Ben Yedder, Di Maria, Thiago Silva, Verratti, Aouar, Depay, Marqsuinhos, Renato Sanches, Osimhen, Lala, Atal, Savanier, Mandanda, Slimani, Rajkovic, Abdelhamid, André, Kamara.