Sondage – 61% des amateurs de sport et de football déçus par la décision de l’Etat

Comme souvent, RTL avec Odoxa et Groupama tentent de donner une image de ce que pensent les Français et les amateurs de sport sur des points d’actualité à partir d’un sondage *. En cette fin de semaine il est question des choix du gouvernement concernant les compétitions de sport arrêtées jusqu’à la rentrée, du moins jusqu’à nouvel ordre puisqu’en fonction de la situation sanitaire, août pourrait accueillir des compétitions comme les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, la saison de Ligue 1 2020/2021 ou la Ligue des champions.

61% des amateurs de sport et de football sondés se déclarent déçus par la décision du gouvernement d’arrêter jusqu’à septembre les compétitions. 54% des personnes interrogées auraient préféré par défaut une reprise à huis clos. Sans surprise, 82% des fans de ballon rond se disent “en manque” actuellement de football et de Ligue 1. Un manque qui va malheureusement s’accentuer dans les semaines à venir.

Dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama

*Le sondage a été réalisé sur internet les mardi 28 et mercredi 22 avril 2020 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 578 amateurs de sport et 418 amateurs de football, selon la méthode des quotas.